《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月3日

*工商时报：

--台湾总统马英九今日正式完成辞去党主席程序后，将加速组阁步伐。据党政人士透露，几经征询，阁揆难产，但若为稳定军心，内阁无缝接轨，循往例由副阁揆毛治国组阁可能性似升高，最快周三、最慢本周内确定。一旦由毛治国组阁，副手有可能搭配财经领域人士互补。

--交通部观光局表示，来台观光客突破900万人次大关，达成今年目标；以目前各主要客源市场的成长率估算，明年来台观光客就能到达千万人次大关，可望比预期时程提早一年达成。

--大陆海协会会长陈德铭将于9日率团访台，在八天七夜的行程中，陈德铭等一行将走访七个城市，并将考察主力放在台湾东部的花莲及台东。不过，相关人士表示，陈德铭此行主要意义还在于，确保两岸两会沟通交流不会中止。

--刚完成连任的海基会董事长林中森表示，未来两岸协商将有“重大改良”，即将现行卡在立法院的行政院版“两岸协议监督条例”先行纳入两岸的协商过程，包括四阶段的沟通以及二阶段国安审查机制，让两岸协商公开透明，以避免社会大众不必要的疑虑。

*经济日报：

--证所税大户条款修正案已排定明日审查，国民党籍立委罗明才昨天表示，不排除于会中提案删除大户条款。立法院长王金平昨日也呼吁，朝野不要坚持己见，应以资本市场、经济发展为重。

--打破八年亏损魔咒，台电今年底可望大赚200亿台币，主因夏季售电多、绩优燃煤机组发挥战力及开源节流做得好。中油自昨日起，开始调降天然气价，外界点名受惠最深的台电应降电价回馈消费者，不过，台电回应，盼优先弥补累计亏损，目前暂无调整电价规划。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。