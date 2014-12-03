《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月3日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
*工商时报：
--台湾总统马英九今日正式完成辞去党主席程序后，将加速组阁步伐。据党政人士透露，几经征询，阁揆难产，但若为稳定军心，内阁无缝接轨，循往例由副阁揆毛治国组阁可能性似升高，最快周三、最慢本周内确定。一旦由毛治国组阁，副手有可能搭配财经领域人士互补。
--交通部观光局表示，来台观光客突破900万人次大关，达成今年目标；以目前各主要客源市场的成长率估算，明年来台观光客就能到达千万人次大关，可望比预期时程提早一年达成。
--大陆海协会会长陈德铭将于9日率团访台，在八天七夜的行程中，陈德铭等一行将走访七个城市，并将考察主力放在台湾东部的花莲及台东。不过，相关人士表示，陈德铭此行主要意义还在于，确保两岸两会沟通交流不会中止。
--刚完成连任的海基会董事长林中森表示，未来两岸协商将有“重大改良”，即将现行卡在立法院的行政院版“两岸协议监督条例”先行纳入两岸的协商过程，包括四阶段的沟通以及二阶段国安审查机制，让两岸协商公开透明，以避免社会大众不必要的疑虑。
*经济日报：
--证所税大户条款修正案已排定明日审查，国民党籍立委罗明才昨天表示，不排除于会中提案删除大户条款。立法院长王金平昨日也呼吁，朝野不要坚持己见，应以资本市场、经济发展为重。
--打破八年亏损魔咒，台电今年底可望大赚200亿台币，主因夏季售电多、绩优燃煤机组发挥战力及开源节流做得好。中油自昨日起，开始调降天然气价，外界点名受惠最深的台电应降电价回馈消费者，不过，台电回应，盼优先弥补累计亏损，目前暂无调整电价规划。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。