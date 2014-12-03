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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 08:34 BJT

更新版 1-路透基点：中国交建筹办11亿美元过桥贷款--TRLPC

路透12月2日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国交通建设股份有限公司(中国交建)已在筹办一笔11亿美元一年期过桥贷款，用于收购澳洲承包商John Holland。参贷银行包括澳新银行(澳盛银行,ANZ)、中国银行、汇丰和摩根士丹利。

一位消息人士称，该笔贷款将以俱乐部形式完成，不再进一步分销，各家参贷银行可能会均分额度。

消息人士补充道，综合收益介于100-150个基点。

中国交建在收购Leighton Holdings控股的John Holland的过程中，面临韩国三星等竞争者。

Leighton出售该民用工程业务及房地产和服务部门，旨在募集资本和退出非核心业务。Hochtief AG持有70%的Leighton股份。(完) (编译 许娜；审校 王兴亚)
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