《全球重要经济事件一览表》--12月3日-12月10日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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12月3日(三)
夏洛特--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表演说(1730)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布经济形势褐皮书(1900)。
华盛顿--美国财政部负责国际事务的次长Nathan Sheets就美国政府国际经济政策的优先任务展开讨论(1330)。
伦敦--英国财政大臣欧思邦发表秋季报告。
法兰克福--德国央行委员Joachim Nagel就“银行监管对IT要求的变化”发表演讲(0800)。
华盛顿--美联储理事布雷纳德和前美联储副主席科恩参加布鲁金斯学会主办的活动(1900)。
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至12月4日)。
斯德哥尔摩--SvD Bank峰会(至12月4日)。瑞典财长Per Bolund和瑞典央行副总裁扬松将发表演说。
多伦多--加拿大2014峰会。加拿大央行总裁波洛兹将出席。
渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率。
12月4日(四)
达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表最新德州经济报告并评论货币政策(0030)。
华盛顿--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在该行和财政部金融研究办公室主办的2014年金融稳定会议上致欢迎词(1330)。美联储理事布雷纳德发表题为“金融稳定性”的演讲(1815)。
华盛顿--国际清算银行(BIS)经济顾问兼研究主管申铉松在布鲁金斯学会就金融稳定风险发表演说(1430)。
柏林--欧洲央行委员努伊在德国财政部组织的活动上发言。
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。会后将公布利率决议并举行记者会。
苏黎世--德国央行委员Andreas Dombret发表演说(1700)。
斯德哥尔摩--瑞典金融稳定报告(0830)。
日本高知--日本央行审议委员佐藤健裕对高知企业领袖发表演说。
12月5日(五)
华盛顿--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在2014年金融稳定会议发表晨间主旨演讲(1345)，财政部金融研究办公室主任Richard Berner在午餐会发表演讲(1730)。
法兰克福--德国央行发布经济预估(0730)。
维也纳--奥地利央行公布经济预估(0900)，央行总裁诺沃特尼参加记者会。
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick在商业与政策研究中心的会议上作陈述，主题为“当前货币政策的角色”(0900)。
里加--拉脱维亚央行就2015年预估举行记者会(1200)。
12月8日(一)
美国亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景及货币政策发表演说(1730)。
伦敦--英国央行金融政策委员会季度会议。
布威岛--挪威经济改变论坛。挪威财长Siv Jensen将发表演讲。
布鲁塞尔--欧元集团会议。
12月9日(二)
华盛顿--欧洲央行执委普雷特在彼得森国际经济研究所发表演讲，主题为欧元区必须面对的货币政策问题(1715)。
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁Jozef Makuch举行记者会，发布斯洛伐克季度宏观经济预估(1200)。
12月10日(三)
哥本哈根--丹麦央行发布季度货币政策检视，并更新今明两年经济预估(0930)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
渥太华--加拿大央行公布金融系统检视报告(1530)。央行总裁波洛兹就该报告举行记者会(1615)，高级副总裁Carolyn Wilkins也将出席。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。