中国环境：政府拟设500亿环保基金，为第三方治理公司提供优先贷款--报载

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海12月3日 - 中国证券报周三引述全国工商联环境商会秘书长骆建华称，发改委起草的《环境污染第三方治理指导意见》本月有望出台。另外该委与财政部拟设立500亿元人民币国家环保基金，为环境污染第三方治理公司提供低利息、长周期的优先贷款。
骆建华在中国水务高峰论坛上并表示，环境污染第三方治理指导意见，将明确环境污染第三方治理“污染者付费、责任共担、集中治理、全过程控制”四大原则。
第三方治理运营模式基本确定为两种，即：委托治理和托管运营。两种模式的区别在于环境服务公司是否拥有治污设施的产权，前者拥有或者部分拥有，后者不拥有产权，只接受排污企业托管，负责其治污设施运营管理。
骆建华介绍说，第三方治理模式下，治污责任向环境服务公司转移和集中，环保部门监管对象大为减少，相应的执法成本也将大幅降低；排污企业也可降低治污成本；环境公司则由过去单纯的设备制造、工程建设，拓展到投资运营服务，可以推动环保产业的快速发展。
报导称，国内环境服务企业中，万邦达 、国电清新 等公司专业从事第三方治理业务。民生证券建议关注国电清新和亿利能源 ；桑德环境 、碧水源 、万邦达等相关企业也可关注。
国务院11月发布的创新重点领域投融资机制，鼓励社会投资的指导意见中提出，要推动环境污染治理市场化。在电力、钢铁等重点行业污染治理领域，大力推行环境污染第三方治理，由排污企业付费购买专业环境服务公司的治污减排服务。(完) (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。