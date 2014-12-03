中国环境：政府拟设500亿环保基金，为第三方治理公司提供优先贷款--报载

路透上海12月3日 - 中国证券报周三引述全国工商联环境商会秘书长骆建华称，发改委起草的《环境污染第三方治理指导意见》本月有望出台。另外该委与财政部拟设立500亿元人民币国家环保基金，为环境污染第三方治理公司提供低利息、长周期的优先贷款。

骆建华在中国水务高峰论坛上并表示，环境污染第三方治理指导意见，将明确环境污染第三方治理“污染者付费、责任共担、集中治理、全过程控制”四大原则。

第三方治理运营模式基本确定为两种，即：委托治理和托管运营。两种模式的区别在于环境服务公司是否拥有治污设施的产权，前者拥有或者部分拥有，后者不拥有产权，只接受排污企业托管，负责其治污设施运营管理。

骆建华介绍说，第三方治理模式下，治污责任向环境服务公司转移和集中，环保部门监管对象大为减少，相应的执法成本也将大幅降低；排污企业也可降低治污成本；环境公司则由过去单纯的设备制造、工程建设，拓展到投资运营服务，可以推动环保产业的快速发展。

报导称，国内环境服务企业中，万邦达 、国电清新 等公司专业从事第三方治理业务。民生证券建议关注国电清新和亿利能源 ；桑德环境 、碧水源 、万邦达等相关企业也可关注。