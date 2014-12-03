中国个股：兴业证券公布一系列债务融资方案，总余额不超净资本2倍

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海12月3日 - 中国大型券商--兴业证券 周三公告披露一系列债务融资工具的融资方案，并确定公司发行各类债务融资工具余额总额不超过净资本的200%。
2013年兴业证券净资本为93.07亿元人民币，在券商业排名第15位。不过据公司财务信息计算，今年6月末其净资本增至140.7亿元。按上述方案，兴业证券未来债务融资工具规模上限接近300亿元。
兴业证券公告还分别披露其拟发行证券公司短期公司债、短期融资券、公司债券、次级债各种债务融资工具的方案，例如公司最高待偿还次级债总规模不超过200亿元，期限不超过10年，募集资金用于补充公司营运资金。
兴业证券最高待偿还公司债的总规模不超过最近一期净资产额的40%，期限不超过10年，募资用于支持公司融资融券等信用中介业务、证券投资等。而短期融资券和短期公司债的余额均不超过净资本60%。
随着融资融券等券商信用中介业务规模迅速膨胀，券商面临资金短缺，不少券商纷纷提出股权及债权融资方案，多数公司采用债务融资来提高经营杠杆。例如华泰证券 此前发布一揽子融资计划，包括拟发H股、发行不超过500亿元次级债，及以融出资金债权资产进行资产证券化(ABS)融资不超过300亿元等。
兴业证券周二收报12.24元，过去一个月累计上涨90%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。