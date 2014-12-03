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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 08:47 BJT

中国个股：兴业证券公布一系列债务融资方案，总余额不超净资本2倍

路透上海12月3日 - 中国大型券商--兴业证券 周三公告披露一系列债务融资工具的融资方案，并确定公司发行各类债务融资工具余额总额不超过净资本的200%。

2013年兴业证券净资本为93.07亿元人民币，在券商业排名第15位。不过据公司财务信息计算，今年6月末其净资本增至140.7亿元。按上述方案，兴业证券未来债务融资工具规模上限接近300亿元。

兴业证券公告还分别披露其拟发行证券公司短期公司债、短期融资券、公司债券、次级债各种债务融资工具的方案，例如公司最高待偿还次级债总规模不超过200亿元，期限不超过10年，募集资金用于补充公司营运资金。

兴业证券最高待偿还公司债的总规模不超过最近一期净资产额的40%，期限不超过10年，募资用于支持公司融资融券等信用中介业务、证券投资等。而短期融资券和短期公司债的余额均不超过净资本60%。

随着融资融券等券商信用中介业务规模迅速膨胀，券商面临资金短缺，不少券商纷纷提出股权及债权融资方案，多数公司采用债务融资来提高经营杠杆。例如华泰证券 此前发布一揽子融资计划，包括拟发H股、发行不超过500亿元次级债，及以融出资金债权资产进行资产证券化(ABS)融资不超过300亿元等。

兴业证券周二收报12.24元，过去一个月累计上涨90%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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