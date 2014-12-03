《中国报摘》--其他报纸重要消息12月3日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
**上海证券报**
--记者获悉，财政部有望在年内颁布健康险税收优惠政策。该政策对中国寿险行业发展具有里程碑式的意义。
--知情人士称，上海国际能源交易中心9月份就上报了原油期货方案，但在结算权是否开放问题上，有关方面产生了分歧，因此未能及时获批。交易中心随后又重新上报了方案，乐观预期年底之前能批下来。
**21世纪经济报道**
--接近国资委人士透露，中国南车 和中国北车 重组的初步方案思路是，由中国南车增发股份吸收合并中国北车全体股东所持股份，并按照商定的换股比例转换为中国南车的股份，换股吸收合并完成后，中国北车的资产、负债、业务和人员全部进入中国南车，并将申请更改名称为中国轨道交通车辆集团股份有限公司。该人士并称，在决策层批准前，该初步方案存在较大变数。完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。