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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 08:44 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月3日

**上海证券报**

--记者获悉，财政部有望在年内颁布健康险税收优惠政策。该政策对中国寿险行业发展具有里程碑式的意义。

--知情人士称，上海国际能源交易中心9月份就上报了原油期货方案，但在结算权是否开放问题上，有关方面产生了分歧，因此未能及时获批。交易中心随后又重新上报了方案，乐观预期年底之前能批下来。

**21世纪经济报道**

--接近国资委人士透露，中国南车 和中国北车 重组的初步方案思路是，由中国南车增发股份吸收合并中国北车全体股东所持股份，并按照商定的换股比例转换为中国南车的股份，换股吸收合并完成后，中国北车的资产、负债、业务和人员全部进入中国南车，并将申请更改名称为中国轨道交通车辆集团股份有限公司。该人士并称，在决策层批准前，该初步方案存在较大变数。完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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