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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 08:42 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月3日

路透香港12月3日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7547港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周二收高102.75点，或0.58%，报17,879.55点。能源股领涨但电信股下滑。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       139.570   -0.99      23508            10.823      -0.15
 中国铝业                      10.630    2.61      31141             3.297      -0.68
 中国移动                      59.940    0.69     129539            92.963      -0.47
 中国人寿                      52.730    6.55      74807            27.260       0.41
 中石油                       106.030    0.62      19649             8.222       0.39
 中石化                        79.550   -0.23      30913             6.169       0.47
 汇丰控股                      49.710    1.32    1507706            77.097       0.91
 中电信                        59.090    0.15       8798             4.582       0.49
 中国联通                      14.790    0.48      72745            11.469       0.08
 兖州煤业                       8.520    1.67      55214             6.607      -1.09
 华能国际                      47.440    1.54       9017             9.197       1.40
 南方航空                      23.380    2.95      18368             3.626      -0.38
 东方航空                      24.980    1.01       6499             3.874       0.37
 中芯国际                       5.040    1.00      16801             0.782      -1.05 （完）
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