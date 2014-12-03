《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月3日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港12月3日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7547港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高102.75点，或0.58%，报17,879.55点。能源股领涨但电信股下滑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 139.570 -0.99 23508 10.823 -0.15 中国铝业 10.630 2.61 31141 3.297 -0.68 中国移动 59.940 0.69 129539 92.963 -0.47 中国人寿 52.730 6.55 74807 27.260 0.41 中石油 106.030 0.62 19649 8.222 0.39 中石化 79.550 -0.23 30913 6.169 0.47 汇丰控股 49.710 1.32 1507706 77.097 0.91 中电信 59.090 0.15 8798 4.582 0.49 中国联通 14.790 0.48 72745 11.469 0.08 兖州煤业 8.520 1.67 55214 6.607 -1.09 华能国际 47.440 1.54 9017 9.197 1.40 南方航空 23.380 2.95 18368 3.626 -0.38 东方航空 24.980 1.01 6499 3.874 0.37 中芯国际 5.040 1.00 16801 0.782 -1.05 （完）
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。