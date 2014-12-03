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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 08:48 BJT

《香港重要政经日程》--12月3日-12月9日

================== 今日重要政经消息=================

12月3日（周三）

-- 汇丰公布11月份PMI。

-- 港通控股 公布第三季业绩。

*--14:30 思捷环球 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

12月4日（周四）

-- 环能国际 董事会会议考虑以实物分派方式派发特别股息。

12月5日（周五）

-- 金管局公布11月份外汇储备资产。

-- 飞鱼科技 首日挂牌。

-- 普拉达 公布第三季业绩。

12月8日（周一）

-- 恩达集团 首日挂牌。

--10:00 鳄鱼恤 股东周年大会。

--10:00 布莱克万矿业 股东周年大会。

12月9日（周二）

--09:00 丽丰控股 股东周年大会。

--10:00 太元集团 股东周年大会。

--10:00 丰德丽控股 股东周年大会。

--10:30 中国天然投资 股东周年大会。

--11:00 丽新发展 股东周年大会。

--12:00 丽新制衣国际 股东周年大会。

--14:30 寰亚传媒集团 股东周年大会。

--17:00 数码香港 股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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