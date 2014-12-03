《香港重要政经日程》--12月3日-12月9日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
================== 今日重要政经消息=================
12月3日（周三）
-- 汇丰公布11月份PMI。
-- 港通控股 公布第三季业绩。
*--14:30 思捷环球 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
12月4日（周四）
-- 环能国际 董事会会议考虑以实物分派方式派发特别股息。
12月5日（周五）
-- 金管局公布11月份外汇储备资产。
-- 飞鱼科技 首日挂牌。
-- 普拉达 公布第三季业绩。
12月8日（周一）
-- 恩达集团 首日挂牌。
--10:00 鳄鱼恤 股东周年大会。
--10:00 布莱克万矿业 股东周年大会。
12月9日（周二）
--09:00 丽丰控股 股东周年大会。
--10:00 太元集团 股东周年大会。
--10:00 丰德丽控股 股东周年大会。
--10:30 中国天然投资 股东周年大会。
--11:00 丽新发展 股东周年大会。
--12:00 丽新制衣国际 股东周年大会。
--14:30 寰亚传媒集团 股东周年大会。
--17:00 数码香港 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。