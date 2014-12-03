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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 08:58 BJT

全球金市：金价连续第二日下滑，因油价走软且美元上扬

近几个交易日，金价跟随油价跌势，因预期油价下滑会拉低通胀压力，而黄金通常被视为是对冲通胀的工具。

美元上扬以及对美国经济的乐观看法也打压黄金避险魅力。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，截至周二其持仓量增加0.33%至720.02吨。

美国投资公司贝莱德称，黄金矿商要吸引资金流入金市，就需要减产，并向投资者提供更多回报，而不是把这些资金继续投入运营以提高产出。

印度央行总裁拉詹表示，取消贸易商须把进口黄金的20%出口的规定是“合理的”，且政府将评估黄金进口政策。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校 孙茉莉/张荻)
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