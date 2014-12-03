版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 3日 星期三 09:03 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.38%，上日加权利率3.4244%

路透上海12月3日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.38%，上日该期限加权平均利率为3.4244%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

------------------------------------------

3.38% 3.60% 3.4244%

周二银行间市场质押式回购总成交金额为9,921.31亿元，上日为9,790.27亿元；其中，隔夜品种成交7,974.59亿元，上日为7,358.17亿元。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐