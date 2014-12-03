版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 09:00 BJT

香港新股：中广核电力以招股价区间上限定价，集资245亿港元--IFR

路透香港12月3日 - 据汤森路透旗下IFR周三的报导称，中国最大核电企业--中广核电力股份有限公司 以招股价区间上限定价，集资245亿港元（约32亿美元）。

中广核电力此前设定招股价区间为每股2.43-2.78港元，拟发售88.25亿股新H股，并锁定18名基础投资者，上市后市值高至158.2亿美元。

该股将于12月10日在联交所挂牌上市，上市保荐人为中金香港证券、美银美林 以及农银国际。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐