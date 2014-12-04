专栏节选：“升息的共识”是对的吗？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月4日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

联准会ＱＥ（量化宽松货币政策）已退场，在经济表现强劲下，下一步自然是让利率回到正常水准。一般预估，明年美国利率升幅介于五十至一百个基点间，显然升息预期已广为市场所接受。

但是，何谓正常的利率水准？事实上，大多数人只知道「非正常」的利率环境，以为这就叫「正常」。六○年代和八○年代的高通膨率，带动三十年期公债利率由四％蹿升至一四％后，再重重摔下。然而，在那之前的数百年间，政府利率维持在二％至四％的区间浮动。目前，我们就是处在低利率的这一端。

《经济学人》杂志最近发表一篇有趣的文章指出，每当俄罗斯侵略邻国时，如阿富汗、乔治亚，以及现在的乌克兰，油价就会崩跌。因为高油价让俄国资金充裕，也把民族自信心推向骄傲和冒险的边缘；等到发现身陷地区性战争，且面对国际经济制裁时，只能超额出口石油以挽救经济。到目前为止，历次的军事冲突都如出一辙。

此外，日本依旧羸弱，安倍经济学无法改变结构性的问题，还是得仰赖货币刺激政策；但是根据过去的经验，货币政策并无法产生持续性的经济复苏。欧洲也陷入零成长的泥淖中。

除了美国之外，实在很难有充分的证据说服我们：全球经济正在加温，以致升息是无可避免的选择。

通膨的主要来源，是薪资成长。所得较高的人将开始增加消费，进而带动消费性产品价格上扬；不过，唯有薪资成长的速度快过劳动生产力，才会出现这种状况。如果劳工获得较高薪资，但以更快的速度制造消费性产品，比方生产力提升，那么消费者物价就不会上升。因此，这其中存在有趣的扭曲现象。

过去六年来，全球失业率攀高、薪资成长停滞，如今只有美国的失业率出现大幅下跌的状况。同期间，透过行动应用程式、社群网路、大数据等科技应用，生产力大幅提升。由于低薪维持好长一段时间，这些科技还没有全面应用在制造或服务产业中；一旦薪资明显成长，企业很快就会导入这些新科技，进而压抑薪资成长的力道。换句话说，当老板威胁要以新科技取代我们时，你还敢开口要求加薪吗？

因此，尽管升息趋势已成共识，但也有足够的理由指出这是错误的预期，那么市场便可能出现严重的错误定价。若是如此，受惠于低利率的资产或产业，可能比较有上涨潜力，不动产、债券和高殖利率股票涨相较佳；而银行、保险和低负债或高现金部位的公司，就比较吃亏了。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。