五矿期货：中国期指总持仓盘中创新高，多方获利减仓

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自12月3日的《期货日报》：
周二股指放量大涨，期指主力合约再现百点长阳。除了沪深300指数再创3年新高以外，期指盘中持仓24.5万手和当日总成交197万手创下期指上市以来新高。盘后持仓较周一时回落2551手，其中当月合约持仓连续5日下降，累计减少1.65万手。即使考虑个别资金提前套保移仓的因素，其间也有将近万手的资金离场。盘中持仓创历史新高的现象，说明部分资金从长线持仓转为短线交易。空单持仓风险与日俱增。周二尾盘期指减仓上行，途中甚至出现过短暂期现套利机会，显然这是空单止损盘出逃的结果。近期持仓作为风险指标功能暂时失灵，短线增仓的动能不足。
中金所公布的四合约前20名席位持仓数据显示，净空仓合计达到2.75万手，是近期较高水平。其中当月合约前20名席位净空仓在经历两个交易日短暂回落后，再度大幅增加5260手至2.1万手，与上周三水平相当。如果剔除新公布的IF1501数据，前20名多空持仓之比自88%的高位骤降至83.86%，是37个交易日以来的最低。分开来看，空方并未明显减仓，前20名席位多单回落幅度较大，暗示多单获利离场，这是周二净空持仓大增的主要原因。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。