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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 09:25 BJT

国信期货：沪锌将开启新一轮上涨行情

以下内容节选自12月3日的《期货日报》：

进入12月，国内金融市场表现令人惊叹，股指期货暴涨创出新高，而国内大宗商品表现却黯然失色，部分品种短期反弹不改整体重心下移态势，股市和商品走势冰火两重天格局延续，然而商品期货弱势格局下哪个品种能成为“希望之星”？答案或许是锌！因其乐观的基本面和较强的话题性，锌具备开启新一轮上涨行情的可能性。

锌市在中国锌冶炼开工率限制、国外锌矿山减产趋势、全球锌需求逐步复苏以及中国精炼锌进出口形势逆转等题材下，具备足够的炒作空间，加上中国未来货币宽松政策的预期，锌价或易涨难跌，将具备开启新一轮上涨行情的可能性。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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