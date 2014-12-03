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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 09:27 BJT

瑞达期货：风险有待释放，沪铜或再次下跌

以下内容节选自12月3日的《期货日报》：

11月末受多重利空打压，期铜最终跌破维持近两个月的振荡整理平台，且伦铜创下年内新低6231美元/吨。展望后市，因下跌风险还未完全释放，12月首个交易日铜价强势反弹或难持续，预计还有新低。

　　在全球经济下行忧虑犹存，而大宗商品深受通货紧缩打压的背景下，短期即便各国出台相对宽松的货币政策都难以有效改善目前的困局，铜价中期承压明显。同时结合其供需失衡的基本面，建议沪铜1502合约背靠46500元/吨之下逢高抛空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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