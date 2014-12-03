新债招标：中国七年续发国债收益率3.6040%，远高于预期--业内人士

路透上海12月3日 - 业内人士周三透露，中国财政部上午招标发行的七年期续发国债，中标收益率为3.6040%，远高于此前3.51%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.6664%，投标倍数为1.43倍。

今日新债竞争性招标规模为280亿元人民币，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债为财政部今年第24期 七年品种的首次续发，原发行的同期国债今日停止交易一天；招标结束至12月8日进行分销；12月10日起合并上市交易。