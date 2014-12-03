新债招标：中国七年续发国债收益率3.6040%，远高于预期--业内人士

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海12月3日 - 业内人士周三透露，中国财政部上午招标发行的七年期续发国债，中标收益率为3.6040%，远高于此前3.51%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.6664%，投标倍数为1.43倍。
今日新债竞争性招标规模为280亿元人民币，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债为财政部今年第24期 七年品种的首次续发，原发行的同期国债今日停止交易一天；招标结束至12月8日进行分销；12月10日起合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2014年10月23日开始计息；票面利率3.7%。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。