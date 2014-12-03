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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 09:29 BJT

香港个股：佳兆业集团周三早上起停牌，待刊发内幕消息公告

路透香港12月3日 - 总部位于深圳的中国房地产商佳兆业集团 周三称，其股份于早上九时起停牌，以待刊发一份载有内幕消息之公告。

停牌前，该股周二收报2.63港元。

据内地羊城晚报的报导称，佳兆业位于深圳的部分项目在深圳规土委网站上被标示为“管理局锁定”，意味着有关项目处于限制状态或发展商涉违规行为，导致售楼系统停止运作。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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