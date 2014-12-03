芝加哥期市：大豆期货续跌，触及五周低位

3月小麦合约 上涨0.3%至6.05-1/2美元。周二收低0.58%但盘中一度触及近六个月高点6.11-3/4美元。

俄罗斯和乌克兰部分冬季作物却岌岌可危，因播种以来天气乾燥使生长情况不佳，目前因少雪覆盖还面临冰冻气温。