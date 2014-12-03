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货币新闻 | 2014年 12月 3日 星期三 09:37 BJT

芝加哥期市：大豆期货续跌，触及五周低位

3月小麦合约 上涨0.3%至6.05-1/2美元。周二收低0.58%但盘中一度触及近六个月高点6.11-3/4美元。

大豆承压，因南美天气宜人提升产量前景。

俄罗斯和乌克兰部分冬季作物却岌岌可危，因播种以来天气乾燥使生长情况不佳，目前因少雪覆盖还面临冰冻气温。

澳洲周二将2014/15年度小麦产量预估下调4%，因重要生长区域乾旱抑制产出。澳洲是全球第四大小麦出口国。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 605.25 2.00 +0.33% -0.25% 549.11 81

CBOT玉米 381.25 0.00 +0.00% -2.18% 427.42 41

CBOT大豆 992.75 -3.00 -0.30% -2.38% 1023.24 35

CBOT稻米 $12.18 -$0.01 -0.08% +0.29% $12.28 47

美国原油 $67.62 $0.74 +1.11% -2.00% $76.46 30

汇率

欧元/美元 $1.239 $0.000 +0.03% -0.67%

美元/澳元 0.840 -0.004 -0.47% -1.06%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/张若琪 审校 王兴亚/李爽)
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