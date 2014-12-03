芝加哥期市：大豆期货续跌，触及五周低位

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
3月小麦合约 上涨0.3%至6.05-1/2美元。周二收低0.58%但盘中一度触及近六个月高点6.11-3/4美元。
大豆承压，因南美天气宜人提升产量前景。
俄罗斯和乌克兰部分冬季作物却岌岌可危，因播种以来天气乾燥使生长情况不佳，目前因少雪覆盖还面临冰冻气温。
澳洲周二将2014/15年度小麦产量预估下调4%，因重要生长区域乾旱抑制产出。澳洲是全球第四大小麦出口国。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 605.25 2.00 +0.33% -0.25% 549.11 81
CBOT玉米 381.25 0.00 +0.00% -2.18% 427.42 41
CBOT大豆 992.75 -3.00 -0.30% -2.38% 1023.24 35
CBOT稻米 $12.18 -$0.01 -0.08% +0.29% $12.28 47
美国原油 $67.62 $0.74 +1.11% -2.00% $76.46 30
汇率
欧元/美元 $1.239 $0.000 +0.03% -0.67%
美元/澳元 0.840 -0.004 -0.47% -1.06%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/张若琪 审校 王兴亚/李爽)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。