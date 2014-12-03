英商威尔士资产管理：大连豆油反弹过后将重新趋弱

因国际原油跌至数年来低位以及冬季旺季需求并未启动，周一国内三大油脂均封于跌停。11月大豆到港升至600万吨以上，油厂开机回升，因今年春节偏晚，目前终端需求并无明显改善，连豆油跟随外围走势为主，预计短期反弹过后将继续下跌。

最新的周度检验报告显示，大豆检验量为184.92万吨，而上周五的周度出口报告显示，大豆出口量为148.54万吨。数据显示，目前美新豆出口、装船及检验量均超过去年同期水平，部分机构已经开始调降巴西大豆产量100万—200万吨，短期美豆支撑仍存。但南美大豆播种正有条不紊地进行中，和去年同期水平基本持平，其中巴西大豆播种完成85%，而去年为89%，阿根廷大豆播种完成44.8%，去年同期为47.1%，预计短期内美豆仍延续区间振荡模式。但美豆基本面消息平淡，需求也因前期大量采购而节奏放缓，预计美豆后期仍偏弱，将对连豆油打压。(完)