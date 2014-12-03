英商威尔士资产管理：大连豆油反弹过后将重新趋弱

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自12月3日的《期货日报》：
因国际原油跌至数年来低位以及冬季旺季需求并未启动，周一国内三大油脂均封于跌停。11月大豆到港升至600万吨以上，油厂开机回升，因今年春节偏晚，目前终端需求并无明显改善，连豆油跟随外围走势为主，预计短期反弹过后将继续下跌。
最新的周度检验报告显示，大豆检验量为184.92万吨，而上周五的周度出口报告显示，大豆出口量为148.54万吨。数据显示，目前美新豆出口、装船及检验量均超过去年同期水平，部分机构已经开始调降巴西大豆产量100万—200万吨，短期美豆支撑仍存。但南美大豆播种正有条不紊地进行中，和去年同期水平基本持平，其中巴西大豆播种完成85%，而去年为89%，阿根廷大豆播种完成44.8%，去年同期为47.1%，预计短期内美豆仍延续区间振荡模式。但美豆基本面消息平淡，需求也因前期大量采购而节奏放缓，预计美豆后期仍偏弱，将对连豆油打压。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。