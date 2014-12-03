国际油市：美国原油远期合约顶住油价跌势，正价差呈数年来最阔水平

路透纽约12月2日 - 美国原油远期合约顶住短期油价迅速跌破每桶70美元的乱流，显示部分交易员认为油价将有反弹。

石油输出国组织(OPEC)决议不减产之后所引爆的油市卖压一直局限在近月合约，使得美国原油市场正价差(远期升水)呈现多年来最阔的程度。

美国近月原油 自9月底以来每桶已跌掉25美元，周二时跌破67美元。数据显示，2016日历年偏空跨式策略美国原油(WTI)互换合约 每桶已下跌17美元至约71美元。

对于交投较淡的极远期价格，其对市场波动的反应落后较具流动性的近月原油合约并非罕见。近月合约通常更容易受投机性及市场气氛的影响。

不过短期与长期价格价差扩大，显示一些交易商还不准备排除油价未来复苏的可能--特别是若低油价开始一如沙特所希望的让美国页岩油热潮降温。

2015和2016日历年之间的价差为2.57美元，过去两个月当中，曾下滑约三美元，创下纪录上最阔水平。2016年至2017年价差也走阔至约2.80美元。

近月原油 和48个月后交付的合约 目前的交投价格相较，每桶贴水超过9美元，是2011年中期以来最大正价差，也逆转了才一个月之前的现货升水现象。

油价大跌也重燃了长期合约的交投兴趣，这可能是逢低买进的讯号。2017年12月美国期约 周一成交量逾6,500口，周二则是超过4,600口。在10月之前，很少出现一天成交量超过2,000口的情况。