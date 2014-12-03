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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 09:34 BJT

神凯投资：大连豆粕利空接踵而至，偏弱格局短期难改变

以下内容节选自12月3日的《期货日报》：

随着美国新豆收割接近尾声，国际豆类市场关注的焦点从美国大豆产量转向出口。而美豆出口数据强劲一度支撑国内豆粕市场走出一波反弹行情。

但是，12月至明年1月，中国进口大豆将集中到港，届时豆粕供应将增加。并且，元旦、春节期间为禽畜出栏期，养殖市场将进入低谷。此外，国际原油价格持续大跌，使得整个商品市场出现少有的恐慌情绪。这些因素导致豆粕市场疲态日益明显。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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