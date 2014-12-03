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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 09:38 BJT

期货日报：中国新糖供应逐渐增加，郑糖仍将在低位徘徊

以下内容节选自12月3日的《期货日报》：

目前，国内食糖主产区——广西、云南地区糖厂陆续开榨，新糖供应量逐渐增加。面对新的经济环境，新榨季国内糖市是“新人新气象”，不但甘蔗市场收购价走低、开榨糖厂数量减少，而且新糖也“低调”上市。

由于陈糖挤占了一部分新糖市场，加之国内资金偏紧导致部分糖厂低价甚至亏本出售新糖，以及国际糖价低迷不振，新糖上市后报价持续走低。当前广西产区糖厂新糖报价在4500元/吨左右，同比下调约770元/吨，云南产区糖厂报价更低。

“新糖报价下调和近期郑糖期价走低，主要是受到内外多重利空因素的影响，估计短期内糖市供应压力依然沉重，糖价仍将在低位区域徘徊。”华泰长城期货南宁营业部总经理陈维倬称。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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