更新版 1-中国数据：11月官方非制造业PMI微升，需防范输入性通缩压力

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* 官方非制造业PMI微幅回升

* 从业人员指数仍处在50下方

* 新订单及预期指数均有回落

* 经济仍面临下行压力

* 需防范输入性通缩压力

路透北京12月3日 - 中国11月官方非制造业PMI(采购经理指数)微幅回升，其中从业人员指数虽环比上升、但仍处在50下方，新订单以及预期指数均有回落。这和此前公布的制造业PMI一道，显示经济仍面临下行压力。

与此同时，近期国际市场大宗商品价格大幅下降，形成较大的输入性通缩压力，11月非制造业收费价格指数在50下方进一步回落。业内人士认为对此应采取应对措施，加以防范。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，11月官方非制造业商务活动指数小幅升至53.9，上月为53.8。

其中，从业人员指数环比上升0.6个百分点至49.5，已经连续五个月处在50下方的萎缩区域；新订单指数环比回落0.9个百分点至50.1，表明市场需求增速亦有所回落；业务活动预期指数环比小幅下滑至59.7。

尤其值得关注的是，11月反映终端需求的收费价格指数环比下降1.1个百分点，至47.7，亦为连续第五个月处在50下方；整个1-11月，非制造业收费价格指数平均水平低于去年同期1.5个百分点，为49，是自调查开始以来的历史同期最低水平。

CFLP副会长蔡进分析指出，“双十一”网络促销活动，使得邮政快递、仓储配送等服务业表现活跃；电信、互联网等高端服务业继续高位回升，新兴产业仍具较强发展活力；总体上看，服务业发展对于稳增长，稳就业的作用越发重要。

“当前需要关注的是价格水平较低，本月收费价格指数在50下方继续回落，近期国际市场大宗商品价格大幅下降，形成较大的输入性通缩压力，应采取应对措施，有所防范，”他说。

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

14年/11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年/12月 11月

非制造业PMI 53.9 53.8 54.0 54.4 54.2 55 55.5 54.8 54.5 55 53.4 54.6 56.0

统计局新闻稿显示，分行业来看，11月服务业商务活动指数为52.6，与上月持平，其中邮政、互联网及软件信息技术服务业等行业商务活动指数位于临界点以上，但航空运输业、铁路运输业、餐饮业等行业商务活动指数位于临界点以下。

不过，房地产活动升幅明显，11月房地产业商务活动指数连续三个月环比上升，且本月升幅明显，环比上升8.3个百分点，达到58.1；新订单指数自今年以来首次回升至50以上，达到50.6，预示行业发展趋势向好。

“房地产行业的持续回升受益于相关政策的陆续实施，一是大部分城市限购令的解除，二是9月底央行针对刚需和改善性需求的房贷政策的调整，”CFLP在新闻稿中指出，“考虑到近期央行宣布降息，对房地产行业影响偏积极，未来市场行情具备继续向好的基础。”

此前公布数据显示，受产出和新出口订单指数下滑影响，中国11月官方和汇丰制造业PMI分别创八个月和半年新低，尤其中小企业经营持续恶化，表明制造业扩张动能进一步放缓。