版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 09:45 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下跌，日圆走贬引发干预疑虑

路透首尔12月3日 - 韩元兑美元 周三早上小跌，市场人士对日圆疲弱感到紧张不安，日圆兑美元 隔夜跌至七年低位。

0110 GMT时，韩元兑美元 报1,116.8，周二收报1,106.8。周一盘中则创下15个月低位1,120.0。

日圆兑韩元 报在略低于9.35，略高于六年低位，投资人因而担心金融当局可能出手干预韩元/日圆汇价，以保护当地出口商。

“日圆兑美元如今回到119上方，加上外界益发预期欧洲央行将会进一步宽松，且看好美国即将公布的就业报告，这些都指向美元将看涨，”大信经济研究院外汇策略师Hong Seok-chan表示。

三年期公债12月期货 下滑3个基点至108.24。

0110GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,116.2 1,116.8

日圆/韩元 9.3460/517 9.3452

韩国公债期货 * 108.24 108.27

韩国综合股价指数 1,969.68 1,965.83

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐