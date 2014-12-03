欧洲经济：德法打算12月中前提出侧重数码经济的联合投资项目

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透柏林12月2日 - 德国和法国两国部长周二在柏林会面时称，两国打算在12月中欧盟一场峰会前，提出侧重数码经济的联合投资项目。
德法在一篇联合声明中指出，两国欢迎欧盟执委会主席贾克所提的3,150亿欧元(3,900亿美元)提振欧洲投资计划，并称他们“全心致力于计划的迅速执行，并尽可能强化其实力。”
他们称双方将合作，向教育、健康、运输、能源和公共行政等领域提供数码网络，并努力改善法德边境的宽带。双方还希望集合各方利害关系人研究电池技术。
法国经济部长马克龙表示，两国计划未来两周草拟联合项目，以便让领导人在布鲁塞尔开会时讨论。
“我们的目标是利用欧洲理事会12月中会议前的时间，界定一些重要法-德项目，充实贾克的计划，并在未来几周进一步发展。”他说。
德国近来受到法国和意大利等国的压力，要求柏林加快投资以提振欧元区的成长；但德国并不愿牺牲2015年让联邦预算在近50年来首次扳至平衡的目标。
然德国财政部长朔伊布勒称，计划中的法德投资项目，将是他11月初宣布的100亿欧元追加公共投资的额外项目。
德国经济部长加布利尔表示，德法两国相信，支持贾克计划的最好方式，就是发展能帮助两国、同时又能提振欧洲竞争力的“旗舰项目”。
他指出，计划中的投资项目需做到的不只是提振短期增长，“目前我们在欧洲需要的，不是只会带动一时麦杆引火效应或只聘雇一些建筑工人两年的项目，而是相当令人瞩目或可称之‘欧洲一体’的项目。”(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选