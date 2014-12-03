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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 09:58 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在触及七年新高后仍持坚

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* 美元/日圆持坚，之前创七年高位119.44

* 出口商在119.30的卖单获得买需，人气仍明显偏多

* 119.50前方有更多卖单，120.11存在大量障碍

* 日经指数涨逾1%，提供一些支撑

(完)

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