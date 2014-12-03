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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 10:03 BJT

《汇市简讯》亚洲风险偏好改善或支撑澳元

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* 迹象显示亚洲风险偏好改善，或提振澳元

* 中国官方和汇丰服务业PMI数据向好，扶助支撑中国股市

* 沪综指涨1.74%，房地产类股涨逾5%

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.29%，日股日经指数升逾1%。(完)

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