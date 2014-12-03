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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 10:11 BJT

金属期市：伦敦期铜持平，因油价反弹

中国11月官方非制造业采购经理指数(PMI)微幅回升，其中从业人员指数虽环比上升、但仍处在50下方，新订单及预期指数均有回落。这和此前公布的制造业PMI一道显示经济仍面临下行压力。

美国原油期货 在亚洲盘初上涨逾1%至每桶67.76美元，此前美国石油协会(API)公布数据显示上周美国原油库存减少650万桶。

美国10月建筑支出录得五个月来最大按月涨幅，缓解了对第四季成长大幅放缓的担忧。

巴西淡水河谷 周二表示，正在考虑以首次公开发行(IPO)的方式来出售旗下基本金属部门的少量股权，因在大宗商品价格下滑的情况下，该公司打算为重要项目筹资。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/戴素萍 审校 许娜/龚芳)
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