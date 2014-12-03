台湾债市：指标10年债殖利率盘初随美债续弹，关注买盘逢高承接力道

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北12月3日 - 台湾指标10年期公债103/13R 周三发行前交易殖利率盘初续弹。交易员表示，随着美国指标10年公债殖利率弹幅扩大，带动103/13R殖利率持续向上寻求支撑，令市场操作气氛转趋保守，后续关注终端买盘在1.60%上方的承接力道。
市场人士指出，盘初台债持续消化获利了结卖需，现在盘势为向上寻求支撑的过程，今日暂先观察103/13R在1.60%能否站稳，至于指标五年券103/15则因市场忧心换券压力，导致近日殖利率弹幅较大。
〞短线跟着美债波动，看美债到哪边止稳。〞一大型证券台债交易员说。
美国公债价格周二下滑，受美股上扬打压，且机构投资人为亚马逊 的60亿美元公司债发售作准备。指标10年期公债价格 尾盘下跌17-1/2，收益率报2.2799%。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.11-1.13%
* 10年公债103/13R 发行前交易：1.59-1.62%
本地时间10:00时最新报价：
* 五年公债103/15殖利率扬2.27基点报1.1177%，成交41亿台币。
* 103/13期10年公债增额券发行前交易殖利率扬1.20基点报1.6010%，成交41.5亿台币。
以下为最新相关报导连结：
-- 美国债市：公债价格下滑，受美股上扬及公司债交易拖累
-- 美国债市：投资人对美债的看法为近八个月来最为乐观--摩根大通
-- 美国利率：通胀率若下降则有必要推迟升息--FED副主席费舍尔
-- 美国利率：联储调升逆回购利率后，联邦基金利率触及去年4月来高位
--《综述》美国建筑支出和汽车销售强劲增长，缓解对第四季成长大幅放缓的忧虑 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。