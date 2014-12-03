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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 10:06 BJT

台湾债市：指标10年债殖利率盘初随美债续弹，关注买盘逢高承接力道

路透台北12月3日 - 台湾指标10年期公债103/13R 周三发行前交易殖利率盘初续弹。交易员表示，随着美国指标10年公债殖利率弹幅扩大，带动103/13R殖利率持续向上寻求支撑，令市场操作气氛转趋保守，后续关注终端买盘在1.60%上方的承接力道。

市场人士指出，盘初台债持续消化获利了结卖需，现在盘势为向上寻求支撑的过程，今日暂先观察103/13R在1.60%能否站稳，至于指标五年券103/15则因市场忧心换券压力，导致近日殖利率弹幅较大。

〞短线跟着美债波动，看美债到哪边止稳。〞一大型证券台债交易员说。

美国公债价格周二下滑，受美股上扬打压，且机构投资人为亚马逊 的60亿美元公司债发售作准备。指标10年期公债价格 尾盘下跌17-1/2，收益率报2.2799%。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.11-1.13%

* 10年公债103/13R 发行前交易：1.59-1.62%

本地时间10:00时最新报价：

* 五年公债103/15殖利率扬2.27基点报1.1177%，成交41亿台币。

* 103/13期10年公债增额券发行前交易殖利率扬1.20基点报1.6010%，成交41.5亿台币。

以下为最新相关报导连结：

-- 美国债市：公债价格下滑，受美股上扬及公司债交易拖累

-- 美国债市：投资人对美债的看法为近八个月来最为乐观--摩根大通

-- 美国利率：通胀率若下降则有必要推迟升息--FED副主席费舍尔

-- 美国利率：联储调升逆回购利率后，联邦基金利率触及去年4月来高位

--《综述》美国建筑支出和汽车销售强劲增长，缓解对第四季成长大幅放缓的忧虑 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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