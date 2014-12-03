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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 10:14 BJT

香港个股：融创中国发行4亿美元五年期优先票据，息率8.75%

路透香港12月3日 - 中国房地产商--融创中国控股有限公司 周三称，计划发行本金总额4亿美元之五年期优先票据，息率8.75%。

该公司在联交所一份声明中称，是次发行所得款项净额估计约3.935亿美元，拟用作现有债务的再融资。

该批票据发行价为本金额的100%，每半年支付一次利息，于2019年12月5日到期，将安排在新加坡交易所上市。预期获标准普尔B+评级、穆迪B1级以及惠誉BB-级。

汇丰 、花旗 、瑞信 、工银国际以及摩根士丹利 负责是次发行安排。

此前内地传媒报导，融创有意联合绿城 大股东九龙仓 发动要约全面收购绿城，收购成本将由260亿港元减至约197亿港元。

香港时间10:08，融创涨6.36%，报7.19港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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