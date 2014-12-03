《焦点》澳洲第三季经济增长意外放缓，激起降息预期

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
不过，许多资源的价格已经连续数月下滑，使得企业获利、薪资和投资承压。第三季资本支出尤其疲弱，令GDP成长率减少了0.6个百分点。其中半数归咎于工程投资减少。
从国民收入指标中可明显看到这种影响。统计人员将国民收入作为全社会生活水平的基准。
实质国民可支配净收入在第三季下降0.3%，为连续第二个月下降。未经通胀调整的名义GDP自2009年以来首次下降。
这对政府而言真是个坏消息，因为正是名义经济增长拉动税收收入。
澳洲国库部长霍基已经承认，将来预算赤字将远超最初估计，并且在本月提交年中财政评估报告时可能会公布更惨淡的数字。(完) (编译 白云/杜明霞/王兴亚；审校 李爽/龚芳/许娜)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。