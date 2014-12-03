《焦点》澳洲第三季经济增长意外放缓，激起降息预期

不过，许多资源的价格已经连续数月下滑，使得企业获利、薪资和投资承压。第三季资本支出尤其疲弱，令GDP成长率减少了0.6个百分点。其中半数归咎于工程投资减少。

从国民收入指标中可明显看到这种影响。统计人员将国民收入作为全社会生活水平的基准。

实质国民可支配净收入在第三季下降0.3%，为连续第二个月下降。未经通胀调整的名义GDP自2009年以来首次下降。

这对政府而言真是个坏消息，因为正是名义经济增长拉动税收收入。