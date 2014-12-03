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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 10:27 BJT

澳新汇市：澳洲疲弱GDP数据打压澳元跌至四年低点，新西兰元亦挫低

银行间利率期货<0#YIB:>跳涨，反映2015年中前降息的可能性达72%，一个月前认为采取行动的可能性几近为零。

周二时，澳洲央行重申政策展望稳定，并警告澳元需要进一步下跌才会有利经济。

新西兰元兑美元 下跌至0.7793美元，受全球奶制品价格下跌所累。

今年以来奶制品价格腰斩，可能促使恒天然(Fonterra) 进一步调降支付给农户的价格。(完)

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