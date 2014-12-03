中国个股：上海电力称正就意昂意大利资产的潜在收购进行前期沟通

路透上海12月3日 - 对于外界有关参与巨额并购的报导，中国上海电力股份有限公司 周三回应称，正就德国最大公用事业公司意昂 旗下意大利资产的潜在收购进行前期沟通。

面对路透的询问，上海电力一位人士回应称，“这边只是在最前期的沟通当中，还没有形成任何的协议和任何的一些东西。”

意昂上周日宣布计划将集团一分为二，并将剥离大部分发电、能源贸易和上游业务，以应对波及整个欧洲能源业的危机。

在该重组计划中，意昂将出售一些非核心资产，包括在意大利的资产。消息人士稍早对路透表示，意昂旗下意大利资产价值可能超过20亿欧元。（完）