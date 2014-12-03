日本评等：穆迪降评不会影响日本金融机构--内阁官房副长官

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透东京12月3日 - 日本政府一发言人周三表示，他不认为穆迪调降日本的主权债及银行业评级会影响金融机构。
“日本金融机构目前体质稳固，我一点都不认为这会是个问题，我也不认为调降主权债评级会大大影响这样的稳健度，”日本内阁官房副长官世耕弘成说。
穆迪投资者服务周一将日本主权债信评级下调一个级距至A1，因该国实现财政减赤目标的不确定性升高。 (完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。