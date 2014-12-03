日本评等：穆迪降评不会影响日本金融机构--内阁官房副长官

路透东京12月3日 - 日本政府一发言人周三表示，他不认为穆迪调降日本的主权债及银行业评级会影响金融机构。

“日本金融机构目前体质稳固，我一点都不认为这会是个问题，我也不认为调降主权债评级会大大影响这样的稳健度，”日本内阁官房副长官世耕弘成说。