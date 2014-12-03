日本股市：日经指数受日圆疲软激励刷新七年高点，大塚制药股价跳水

“市场可能即将出现短期修正，”大和证券分析师Takuya Takahashi说，他并表示引发修正的因素可能涉及宏观相关层面，例如海外经济疲弱之类。

但他说市场人气基本上仍然正面，因预期日本首相安倍晋三所属政党将赢得即将到来的众议院改选并推动经济改革。最近油价疲软也有助于刺激日本国内消费。

“我们预计股市将连续第三年在年底迎来一波涨势。”他说。

美元兑日圆 在亚洲盘升破119.33日圆之后，出口股表现强劲。Panasonic 上涨2.3%，丰田汽车 涨1.4%，丰田汽车也受惠于美国汽车销售强劲。

大塚制药股价重挫多达5.6%至逾一年低点。该公司表示将以约35亿美元收购美国Avanir Pharmaceuticals Inc ，以在其一个关键药品专利到期之前扩大神经药物产品组合。