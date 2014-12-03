日本股市：日经指数受日圆疲软激励刷新七年高点，大塚制药股价跳水

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
“市场可能即将出现短期修正，”大和证券分析师Takuya Takahashi说，他并表示引发修正的因素可能涉及宏观相关层面，例如海外经济疲弱之类。
但他说市场人气基本上仍然正面，因预期日本首相安倍晋三所属政党将赢得即将到来的众议院改选并推动经济改革。最近油价疲软也有助于刺激日本国内消费。
“我们预计股市将连续第三年在年底迎来一波涨势。”他说。
美元兑日圆 在亚洲盘升破119.33日圆之后，出口股表现强劲。Panasonic 上涨2.3%，丰田汽车 涨1.4%，丰田汽车也受惠于美国汽车销售强劲。
大塚制药股价重挫多达5.6%至逾一年低点。该公司表示将以约35亿美元收购美国Avanir Pharmaceuticals Inc ，以在其一个关键药品专利到期之前扩大神经药物产品组合。
东证股价指数 涨0.7%至1,438.36点，JPX-日经400指数 涨0.7%至13,074.00点。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。