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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 10:29 BJT

日本债市：公债价格持稳，受到央行购债举措支撑

路透东京12月3日 - 日本公债价格周三持稳，受到日本央行例行购债操作的支撑。

日本央行周三购买共计8,000亿日圆(67亿美元)、距离到期日五年至超过25年的公债。

央行此类定期的公债购买行动是其大规模货币宽松计划的一部分，旨在持续推高通胀，并激活长期陷入停滞的经济。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.000% +0.0 0.085%

10年期公债 0.450% +0.0 0.450%

20年期公债 1.170% +0.0 1.170%

30年期公债 1.370% +0.0 1.370%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.98 +0.03 146.95

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰；审校 张荻)
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