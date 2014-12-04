港报社评：A股牛气盛，长远还看股改--经济日报12月4日

台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债走高，预期美联储6月仍将升息
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
内地股市牛气冲天，沪深股市价量齐飙，市场非理性亢奋明显，短期调整压力不轻。惟中央明年将力推国企改革，股市将是关键平台，A股能否乘势健康发展，还看股改能否配合。
上证指数昨再升0.58%，收报2,779点，创逾3年新高，沪深股市成交额更逼近10,000亿元（人民币，下同），远超平日约2,000亿元。资金蜂拥令牛气更盛，有券商料上证指数年底将见3,000点，甚至猜测明年指数将翻倍。惟市场愈贪婪，投资者就愈要冷静。
股民心红入市，应因人民银行上月底减息后，市场憧憬中央松银根、谷经济措施将陆续有来。
正因这轮升势由政策憧憬触发，惟中央料在下周二召开中央经济工作会议，更事先放风会将经济增长目标，由今年7.5%下调至明年7%；且中央一再重申稳健货币政策未变，或预视会议未必有进一步好消息。若如此，那在最近两周暴升逾一成的A股，恐面临回调压力。
中长期而言，A股利好因素仍不少。一是A股近日虽急弹，但沪股市盈率仍不足14倍，较美股道指约16倍低，在经济仍保持约7%的较快增长下，估值仍合理。
二是明年中央经改重点之一是国企改革，发展混合所有制，A股将是国企引入民资、并购重组的重要平台，中央有诱因搞活A股，助推国企改革。
A股能否继续健康稳步上扬，除看货币政策取向以至经改措施外，更关键是中央能否乘股市回暖的契机力推股改，加强对上市公司的监管、严惩造假企业、敦促企业增加派息等，以增投资者保障、强化其信心，让股民不再视A股为短炒赌场，而是可安心中长期稳健投资。
力推股改不但是惠及股民，且是和中央经改蓝图环环紧扣，活化A股除利国企改革，加强股市融资能力外，亦可减轻对银行信贷的依赖，降金融风险，亦利民企藉上市集资茁壮，助推市场化改革。故中央能否乘A股回暖力推股改，将是一系列经改成效的关键风向标。(A10)
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路透上海5月4日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(8日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期 、第四期 和第六期<CN1 70406=CFXS>增发债，票面利率为3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三年期可追加不 超过20亿元，七年期可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间
0200GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报4.3200-4.3220 * 该货币对升至4.3300，但之后遭遇当地卖盘打压 * 4.3200上方良好买盘仍提供支撑，现报4.3245-65 * 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)表现疲弱，股市卖盘带来支撑，马来西亚股市KLCI指数跌0.63% * 无本金交割远期外汇(NDF)现报4.3250-4.3300(完) (编译 许娜；审校 龚芳)