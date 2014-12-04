港报社评：违法尚可自首，违义后果堪忧--信报12月4日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
围棋大师吴清源百年归老，逝世之时刚好享年100岁。围棋若然无法把对手围得死死的，大不了输掉一局棋，择日重赛。可是，现实中，假如包围权力机关的策略失败了，结果不但是头破血流，而且是戕害法治的不良示范。很可惜，目前的社会气氛大概对于年轻人过度宽容了，见到学联与学民思潮不顾一切发起的包围政总行动，只着眼于鞭挞警方使用过度暴力驱散群众，没有深究示威者罔顾后果的盲动。
我们无意抹煞示威者情操高尚、追求民主的理想，不过占领运动愈来愈多的手段无法让人认同，因为这些手段一次又一次冲击法治，日复一日地牺牲别人的权利，没有法治作为基础的民主，是另一种独裁。不管目的多么正义，无论意图多么良好，违法行为一旦被扭曲为社会认可的合理举动，最终只会衍生专制的政治文化，其结果必然与真正的民主背道而驰。
公民抗命崇尚的是＂违法达义＂，以有限度的违法行为来达到理想之中的公义。问题是，假如所作所为不但违法，而且违义，如何是好？示威者涌到无辜的店舖内以＂鸠呜＂（购物）之名肆意滋扰，店方即使落闸不做生意也受阻，欲哭无泪。至于不久前立法会大楼遭暴力攻击，玻璃门碎裂，冲击者逃之夭夭，那更加是赤裸裸的违法兼违义。
违法尚可自首，尽可能减少对于法治的破坏，群众运动一旦集体违义，后果实在堪忧。现在社会撕裂得不容许务实理性的温和声音，黄丝带与蓝丝带阵营处于非理性的情绪化对抗，彼此充满敌意与仇恨，这实在不是一个自诩文明的社会所乐见之事。因此，占中三子带头自首，并且呼吁示威者撤退，让民主种子深耕细作，无论尚存多少感召力，始终是让人回归理性的机会。(A02)
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