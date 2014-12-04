港报社评：绝食只为偶像造势，无助政改--星岛日报12月4日

占领行动步入尾声之际，学民思潮召集人黄之锋突然又奏起绝食的插曲，此＂招数＂有助他取回在支持者心中已渐低落的偶像地位，以及提高自己在外国传媒的地位，但对他声称要争取2017年特首＂真普选＂的目的，效果是零。

绝食声明没有再提要求人大撤回为普选特首机制设限的决定；实际上，人大决定是今次政改五部曲第二部曲，黄之锋等争取＂重启政改＂，等如把原先奏好了的两部曲推倒重来，骨子里同样是推翻人大政改决定，是兜了一个圈子后，还原最初立场的语言伪术。

政府已经与占领运动的学生代表对过话，现在双方立场都没有改变，重启对话除了＂做骚＂之外，还有甚么意思？

绝食声明的言辞极之动听，绝食行动也很富英雄主义色彩，作为一场表演，对争取＂粉丝＂和外国传媒的捧场，有一定作用。对他这幕＂绝食壮举＂，大家不能只听其言，更要先看清楚行动能给他带来甚么效果。

对他而言，最大效果是抢回焦点，令学联代表成为配角。当学联发起围堵政总行动失败，宣布放弃升级行动，而占中三子又去警署自首，变相先行退场，黄之锋于此时独排众议，宣布把行动升级至绝食，迅即重新吸引各方对他的注意力，令他显得比其他人更＂不屈不挠＂。

占领行动高潮期间，虽然黄之锋备受海外传媒青睐，但港人焦点都投放在学联＂男神＂身上，主导行动的是学联，代表占领者与政府对话的也是学联。黄之锋在公开舞台上，只是配角。

绝食行动对推动政改毫无贡献，却有助提升黄之锋的个人偶像地位，结合传媒的吹捧而产生的飘飘然效应，是非常危险的。其他人要考虑清楚：还应否支持他成就个人雄心？(A06)

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