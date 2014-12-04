港报社评：应该再忍耐一阵子，透过对话解决占领--明报12月4日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
占领运动历经围堵政府总部失败，占中三子自首，使到已经日薄西山的运动，更形暗淡。我们认为当局不宜放弃忍耐，不妨尝试再次与学生对话，争取以最平和方式解决占领，恢复社会秩序。
占领持续两个多月，主流民意十分清晰，当局若要清场，的确有广泛社会基础；以警队反围堵政总的力度，相信也可以一举夺回占领场地。不过，即使如此，当局还是应该基于3 种情况而多容忍一段时间，暂时不宜进一步清场。
占领运动势穷力竭，占中三子自首并呼吁学生撤离，响应者寥寥可数，不少人仍然留守金钟占领场地。当局若清场，在金钟就得要处理大批占领人士，而清场行动会否激发部分市民抗争之心，使金钟重新热闹起来，难以预估。
政改第二轮谘询因为占领运动而延期近两个月，可是谘询不能无了期地拖下去，这可能让抗争一方视为「翻盘」机会；若清场发生难以接受状况，民意再逆转，当局会陷入更被动景况。因此，当局暂时不宜清场，反而要考虑再与学生对话，争取占领人士平和地撤离。
绝食中的学民思潮成员要求政府立即重返对话平台，就重启政改进行公开对话，并表示政府愿意对话，他们就会结束绝食。这些学生以要胁方式迫使政府对话，显示他们一贯欠缺成熟的表现，但作为成年人，则毋须过于介怀。
我们认为多方对话平台是具体而实质的，特别是学生想要摆脱＂不甘心＂的心态，如果各方能把握现阶段而落实多方平台对话，让它发挥作用，那必定成为推动民主普选的动力。(A06)
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