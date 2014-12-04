港报财经评论：牛市中三大造淡对象--信报12月4日

牛市中三大造淡对象/习广思

港股昨天可说是风高浪急，好淡争持，战况激烈，恒指开市在中资股带动下，最多升257点，但看淡的投资者趁高反击，最终以倒跌225点收场；总成交额1231亿港元，沽空高达201亿港元，占大市成交16.3%，较周二的15%还要高。恒指连续几日在高位震荡，恐怕是调整来临的先兆。近期的升市主要由中资金融股及内房股推动，不少股份表现甚为落后，令指数难更上一层楼。从过往数据来看，升市大成交往往是尾班车，以成交股数计，大市成交量超过16亿股，指数开始波动寻顶，是调整的先兆。昨天成交股数增至18.3亿股；加上本周市况异常波动，都增加了一些投资者减磅或对冲的意欲。

短线中港股市有调整风险，但中长线经济前景却并非十分差。昨天两位著名的经济学者均表示，中国经济增长长期可保住7%。国民经济研究所所长樊纲说，中国经济未来两年的增长率可维持在7%至7.5%之间，因为2012年为抗经济过热的种种紧缩措施，在今天的经济环境已经过时，当局将陆续放开。中国内地楼市限购限贷“松绑”，楼市已见起色，接着是人行减息，他认为，目前存款准备金率超过20%，实在是太高了，相信下一个5年计划的经济潜在增长力，也会在7%至7.5%之间。

另一位经济学者刘遵义指出，未来几年，中国经济仍可保七，虽然水泥、玻璃、钢铁以至房屋等行业都出现产能过剩问题，但中国在消费、环境治理、老年福利、教育等领域仍有很大需求，基建投资将继续增长，特别是城市内的集体运输系统。中国内地有70至100座城市的人口在200万或以上，需要良好的集体运输系统接载上下班。听完两位大教授的分析，中国内地经济似乎并非如一些看淡的投资者讲得那么危机四伏。昨天拖累指数倒跌的包括濠赌股及油股，两类股份都是不喜欢的板块。近两周，本来有资金憧憬“习大大”本月中访澳门庆回归，濠赌股可炒一转，怎料昨天全国人大常委会副秘书长李飞表示，博彩业独大不符合澳门整体利益。中国大员如此说，本已受业务放缓困扰的濠赌股怎不跌至四脚朝天呢？(B02)

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圆汇随时反弹/苏子

踏入本周后，美元兑日圆进一步走高，前天更成功突破119日圆关口收市，走势之强已使不少投资者相信，短期内应不难冲破120日圆的心理关口。不过，昨天美元兑日圆即使可以企稳在119日圆支持以上波动，但到美国入市前夕，高位仅见119.48日圆水平，始终未见有更积极买盘把汇价趁机大幅推高。理论上，汇价在成功突破119日圆这个关键阻力后，不大可能连50点子的升幅也没有，故应留意汇价有否动力进一步突破上述的即市高位并在该水平上收市，若然乏力再升，并且更出现低收情况，甚至连119日圆关口亦得而复失，那便要提防前天的破位为假突破的走势陷阱。今天若失守10天平均线支持收市，预期一个期待已久的超买调整市将正式展开。

欧罗兑日圆未能与美元兑日圆同步上升，近日最高仅升至148.2日圆水平便已露出疲态，未因美元兑日圆的强势而挑战上月21日的大阴烛148.43日圆高位阻力。由于欧罗兑日圆与美元兑日圆的走势已开始呈现背驰的不利讯号，反映日圆本身的大弱势有可能已到了尾声。稍后美元的短期走势一旦出现明显的逆转讯号，预料届时欧罗兑日圆及美元兑日圆势必双双下挫。昨天欧洲市欧罗兑日圆曾低见147.03日圆水平，此低位已微破10天线支持，倘若昨晚汇价显着在平均线以下收市，配合日线MACD指标的快线亦于昨天跌至慢线，出现明确利淡讯号来看，预料随后汇价将可下试至10月中旬以来升幅的38.2%调整目标。

本周早段金价经过“好淡通杀”的大幅波动后，目前已见企稳在20天线支持以上；留意20天均线的斜率自本周初开始已由跌转升，反映金价自10月21日开始的大弱势很大机会告一段落了，配合日线CCI指标及MACD指标自上月中旬开始已出现利好讯号来看，相信金价已找到了短期重要底部，目前采取趁低买入策略赢面较高。(B10)

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