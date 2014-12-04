港报财经评论：内房顶上，仍有水位--经济日报12月4日

内房顶上，仍有水位/林瑞芬

中资股百花齐放，金融股抽升后，昨早加入内房股抢攻。惟A股午市曾现回吐，港股随之回软未能返上。国指跌0.6%，恒指跌0.9%，成交额1,231亿港元。A股短期涨势趋缓，但仍是小回大涨，未失候低收集内房股之意。最近据中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布，2014年11月份中国非制造业商务活动指数较上月小幅回升0.1%，达到53.9%，显示非制造业保持稳健运行态势。其中，房地产活动升幅明显，11月房地产业商务活动指数连续三个月环比上升，且本月升幅明显，环比上升8.3%，达到58.1%。由此反映，早前因为大部分城市限购令的解除、央行针对刚需和改善性需求的房贷政策的微调，以及央行近期的降息，已对调整中的房地产行业起积极支持作用。数据支持，加上中国内地资本市场资金充裕，成轮流炒的对象。中国内地最大型商业地产商大连万达已通过上市聆讯，计划在圣诞节前上市，市场人士亦有藉口起哄。大摩也估计，内房发展商11月及12月销售回升，可提振近期股价表现。后市唯一要防是近月不断有传闻话会最快明年1月实施，房地产业增值税税率将上调至11%，形成股价波动。

综观内房股11月25日已建议的内房大中型股份，中国海外 果然最具龙头势，昨高见24.6港元，收报23.55港元，升0.9%，亦步亦趋逼近2013年1月以来筑成高位密集区近25港元，升破就好世界，以突破长方形论，中期反覆目标可达32.5港元。据周内美银美林与公司管理层了解最新情况，母公司注资计划仍在进行中，由于需要多个部门审批，仍需时。

管理层预期未来公司毛利率可保持30%以上，并且今年负债比率低于40%，而纯利增长20%的目标可达到。公司正积极建筑投资物业以稳定经常性收入，明年来自租金的收入可达15亿港元。万科 昨升5%至16.4港元，今年高位17.62港元，短线强守15港元楼上仍可望反覆试探。该股今周五后将正式生效纳入国指成分股，另有技术性基金补货的推动因素。世茂房地产 昨收报18.8港元，升3.3%，正如前指，突破17.5港元，目标可近20港元。(B07)

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经济放缓，料无悬念/余少文

国企指数昨日出现震荡，12月料不太平。而中国经济工作会议短期举行，预期中国会下调明年经济增长目标，但亦会放松流动性，以便“十二五”规划达标。沪深两市昨日继续升，尽管成交额创新高，但高处不胜寒，至少上证综合指数呈“陀螺”，好淡争持局面。至于国企指数昨日也出现震荡走势，一度升超过200点，中段倒跌至收市，全日跌65点或0.6%，收报11,060点，如由全日高位11,366点计算，则回落306点，成交额激增至372亿港元，不足30%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌54点或1.2%，收报4,402点，成交额78亿港元。

刚指出小心A股调整，A股昨日便出现反覆走势，尤其开通了沪港通的上海股市，深圳股市表现较好；只是国企指数昨日震荡兼大成交，有点单日转向感觉，幸好10天平均线刚升破100天平均线，发出利好讯号，加上20天平均线短期也有机会升破100天平均线，故国企指数或可在近日一直指出的支持位100天平均线前整固，待消化沽压后，再挑战今年高位11,440点，然后是去年低高位11,638点，若然顺利则明年农历年前冲击去年高位12,354点。

其实，11月份PMI表现欠佳，但非制造业PMI则稳定，汇丰中国服务业PMI也升至53%，当中新业务指数升至2012年5月以来高位54.2%，反映非制造业处于扩张。惟预期下周中国内地公布的11月份宏观数据，普遍增长都会差于10月份，即增长放缓，按彭博预测，如进出口贸易增长只有4%和9%，PPI跌幅扩大至-2.5%；M2增长回落至12.5%，会低于全年13%左右目标；又如固定资产投资增幅也会降至15.8%，工业增加值增速也会放缓，只有零售销售增速持平，以及社会融资和新增人民币贷款会高于11月份水平。由于中国经济工作会议如无意外在未来两周召开，之前先召开政治局会议，会议确定明年经济增长目标，部署短期经济增长政策和改革政策，只是相关目标在3月的全国人大会议中才公布。早前已预期明年经济增长目标降至7%，而中金公司预测中国将明年经济增长目标定为7%至7.5%，通胀为3%，但该行料明年增长仍有7.3%，较今年预期的7.4%略低。(B05)

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