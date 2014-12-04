《香港报摘》--经济日报12月4日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
**头版头条**
--内地A股继续上扬，港股昨却录逾200亿港元沽空成交，创历史新高，其中两大A股交易所买卖基金（ETF）--安硕A50 、南方A50 成为好淡对决的主战场。
**其他**
--东南亚殡葬股富贵生命 今天开始招股，最多集资22.8亿港元，每手入场费3,414港元。消息指，国际配售以招股价上限计，已获2倍认购。
--小米创始人雷军旗下的金山软件 ，未来三至五年计划投资10亿美元发展云业务。
--信银国际和交银香港分别上调人民币存息，大新银行 则逆向下调。银行界估计，本港人币同业拆息抽高将持续至年底，令银行上调存息压力骤增。
--大连万达商业地产拟于下周三（10日）起招股，投行估值逾2,500亿港元。面对网购冲击，承销团队以＂腾百万＂(即腾讯、百度、万达)电商合营计划助万达化危为机。
--利标 公布，联同前足球明星碧咸（David Beckham）和其合作伙伴Simon Fuller成立新合营公司。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；审校 梁慧仪/张喜良)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。