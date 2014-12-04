《香港报摘》--经济日报12月4日

**头版头条**

--内地A股继续上扬，港股昨却录逾200亿港元沽空成交，创历史新高，其中两大A股交易所买卖基金（ETF）--安硕A50 、南方A50 成为好淡对决的主战场。

**其他**

--东南亚殡葬股富贵生命 今天开始招股，最多集资22.8亿港元，每手入场费3,414港元。消息指，国际配售以招股价上限计，已获2倍认购。

--小米创始人雷军旗下的金山软件 ，未来三至五年计划投资10亿美元发展云业务。

--信银国际和交银香港分别上调人民币存息，大新银行 则逆向下调。银行界估计，本港人币同业拆息抽高将持续至年底，令银行上调存息压力骤增。

--大连万达商业地产拟于下周三（10日）起招股，投行估值逾2,500亿港元。面对网购冲击，承销团队以＂腾百万＂(即腾讯、百度、万达)电商合营计划助万达化危为机。

--利标 公布，联同前足球明星碧咸（David Beckham）和其合作伙伴Simon Fuller成立新合营公司。（完）

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