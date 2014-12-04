《香港报摘》--其他报摘重要消息12月4日

**星岛日报**

--思捷 主席柯清辉表示，因执行转型计画，首季业绩波动在预期之内。他指占中对香港整体零售有负面影响，公司在占领区域内的店舖，生意有双位数跌幅。

--恒大地产 11月销售额按年大增近90%，首11个月累计实现合约销售额1,207亿元人民币，提前超额完成全年销售目标。

**东方日报**

--于周一停牌的林麦集团 昨公布，控股股东全威国际已与潜在买家订立意向书，可能收购全威国际持有林麦所有或部分股权，买家亦已提供2,000万港元诚意金。林麦今日复牌。

**明报**

--豪特保健 上周获深圳腾邦物流收购65.99%的股权，取代叶氏家族成为集团单一大股东，总代价涉资约4.4亿港元。

--香港政府昨日向立法会提交《2014年印花税(修订)条例草案》，建议全面豁免交易所买卖基金(ETF)股份或单位的印花税，希望藉此提升香港作为国际金融中心的影响力。草案预将在本月17日开始首读及二读辩论。（完）

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