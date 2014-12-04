《香港报摘》--其他报摘重要消息12月4日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
**星岛日报**
--思捷 主席柯清辉表示，因执行转型计画，首季业绩波动在预期之内。他指占中对香港整体零售有负面影响，公司在占领区域内的店舖，生意有双位数跌幅。
--恒大地产 11月销售额按年大增近90%，首11个月累计实现合约销售额1,207亿元人民币，提前超额完成全年销售目标。
**东方日报**
--于周一停牌的林麦集团 昨公布，控股股东全威国际已与潜在买家订立意向书，可能收购全威国际持有林麦所有或部分股权，买家亦已提供2,000万港元诚意金。林麦今日复牌。
**明报**
--豪特保健 上周获深圳腾邦物流收购65.99%的股权，取代叶氏家族成为集团单一大股东，总代价涉资约4.4亿港元。
--香港政府昨日向立法会提交《2014年印花税(修订)条例草案》，建议全面豁免交易所买卖基金(ETF)股份或单位的印花税，希望藉此提升香港作为国际金融中心的影响力。草案预将在本月17日开始首读及二读辩论。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/曾祥进)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。