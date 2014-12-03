汽车产业：高田对全美召回要求的回应“令人失望”--NHTSA

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透底特律12月2日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)称，日本高田 对在全美召回要求的回应“令人失望”。此前高田社长未承认该公司生产的安全气囊存在缺陷，并将是否召回的决定权交给了汽车厂商。
“高田对保证驾车者安全也负有责任，我们认为不进行全国召回与这一责任的要求不符。”NHTSA在发给路透的一封电邮中表示。
该机构称，将在检视高田的回应后决定下一步行动。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。