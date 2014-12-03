汽车产业：高田对全美召回要求的回应“令人失望”--NHTSA

路透底特律12月2日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)称，日本高田 对在全美召回要求的回应“令人失望”。此前高田社长未承认该公司生产的安全气囊存在缺陷，并将是否召回的决定权交给了汽车厂商。

“高田对保证驾车者安全也负有责任，我们认为不进行全国召回与这一责任的要求不符。”NHTSA在发给路透的一封电邮中表示。