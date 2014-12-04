《香港报摘》--信报12月4日

**头版头条**

--摩根士丹利料A股年半内倍翻，内地散户蜂拥入市，沪深股市成交金额昨天录得9,148.61亿元，刷新历史新高。沪深300指数连升九天，累涨17%，创下逾七年半最长上升周期。

**其他**

--中石化集团宣布，子公司中石化石油工程技术服务公司（SOSC）副董事长、总经理、党委副书记薛万东正在接受组织调查，被撤销职务。中石化正在规划把SOSC的全部资产注入仪征化纤 的交易正接受中国证监会审核，而薛万东被查可能影响此次收购。

--新创建 昨出现错盘买卖，在开市后3分钟股价突然飙升一倍。随后该公司发布公告，澄清不知悉导致价格波动的任何原因，港交所 则证实有关交易属错盘。

--传内地政策准备移离电动巴士的消息，拖累比亚迪 昨收市泻9.3%。巴克莱发表研究报告指出，若消息属实，对比亚迪影响十分负面，重申对比亚迪＂减持＂评级，目标价31港元。

--江山控股 宣布一个分布式光伏发电项目的开发计划，规模合共达600兆瓦。加上其上周五宣布进入分布式领域，两次公告涉及开发规模达1,400兆瓦。（完）

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