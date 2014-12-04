《香港报摘》--信报12月4日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
**头版头条**
--摩根士丹利料A股年半内倍翻，内地散户蜂拥入市，沪深股市成交金额昨天录得9,148.61亿元，刷新历史新高。沪深300指数连升九天，累涨17%，创下逾七年半最长上升周期。
**其他**
--中石化集团宣布，子公司中石化石油工程技术服务公司（SOSC）副董事长、总经理、党委副书记薛万东正在接受组织调查，被撤销职务。中石化正在规划把SOSC的全部资产注入仪征化纤 的交易正接受中国证监会审核，而薛万东被查可能影响此次收购。
--新创建 昨出现错盘买卖，在开市后3分钟股价突然飙升一倍。随后该公司发布公告，澄清不知悉导致价格波动的任何原因，港交所 则证实有关交易属错盘。
--传内地政策准备移离电动巴士的消息，拖累比亚迪 昨收市泻9.3%。巴克莱发表研究报告指出，若消息属实，对比亚迪影响十分负面，重申对比亚迪＂减持＂评级，目标价31港元。
--江山控股 宣布一个分布式光伏发电项目的开发计划，规模合共达600兆瓦。加上其上周五宣布进入分布式领域，两次公告涉及开发规模达1,400兆瓦。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲；; 审校 梁慧仪/曾祥进)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。