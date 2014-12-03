中国债市：11月托管增量续降至1,496亿元，境外机构相对抢眼--中债登

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海12月3日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，11月末债券托管余额为285,753亿元人民币，当月增加1,496亿元，为连续第三个月环比减少。
按投资者统计，商业银行当月增量虽降至661亿元，但仍居首；偏清淡状态下，境外机构表现相对抢眼，当月净增237亿元，超过基金、券商同期水平。
分债券统计，包括地方政府债在内的各种政府债券当月净增928亿元，占当月增量比重逾六成，企业债、资产支持证券和政策性金融债等分列其后。
以下为2014年11月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2014年11月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 180,067.38 661.36 13,249.27
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基金公司 32,846.54 198.76 6,088.35
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保险机构 23,078.34 -113.83 -150.85
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证券公司 1,922.49 87.74 335.72
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境外机构 5,180.55 236.62 5,180.55
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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