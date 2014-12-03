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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 10:44 BJT

台湾债市：RP利率持平上日，台债获利了结令券商资金缺口缩小

路透台北12月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平上日。资金交易人士称，近日台债殖利率随美债弹升，部分券商趁机获利了结，令券商间资金缺口缩小，RP交投仍以到期续作为主，利率亦持平既有区间低位。

市场调度人士并指出，明日交割的10年新券103/13R由银行业得标61%为最多，证券业得标比重约32%、交割金额不及百亿台币，以月初资金偏松态势来看，券商间资金调度不成难事，今天并未看到提前准备公债交割的状况。

〞看起来就是风平浪静的，早早就关帐了。〞一位大型票券商交易员说。

上述票券商资调人士提及，月初整体资金情势仍显宽松，大部分客户皆有到期续作，RP利率持平原有水准不变，本周料续处低档区间。

今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.65%，也大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。

本周余日债券交割因子主要有周四交割远东新 普通公司债22亿台币，及10年期103甲13期公债103/13R金额300亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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