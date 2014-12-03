台湾债市：RP利率持平上日，台债获利了结令券商资金缺口缩小

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北12月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平上日。资金交易人士称，近日台债殖利率随美债弹升，部分券商趁机获利了结，令券商间资金缺口缩小，RP交投仍以到期续作为主，利率亦持平既有区间低位。
市场调度人士并指出，明日交割的10年新券103/13R由银行业得标61%为最多，证券业得标比重约32%、交割金额不及百亿台币，以月初资金偏松态势来看，券商间资金调度不成难事，今天并未看到提前准备公债交割的状况。
〞看起来就是风平浪静的，早早就关帐了。〞一位大型票券商交易员说。
上述票券商资调人士提及，月初整体资金情势仍显宽松，大部分客户皆有到期续作，RP利率持平原有水准不变，本周料续处低档区间。
今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.65%，也大致同于上日。
大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。
本周余日债券交割因子主要有周四交割远东新 普通公司债22亿台币，及10年期103甲13期公债103/13R金额300亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。