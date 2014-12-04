《中国债券市场每日交易备忘》--12月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部600亿元人民币三个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标 进出口银行至多50亿元三年期固息增发债10:00-11:00招标 进出口行至多50亿元七年期固息增发债10:00-11:00招标 南京银行 至多50亿元10年期(第五年末附有条件发行人赎回权)二级资本债招标 安徽省高速公路控股集团10亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 包头钢铁集团30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和兴业银行主承 南京港集团2亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和工行主承 中国石化 200亿元25天期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和中行主承 新兴发展集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，平安银行主承 润华集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承 北京顺鑫农业发展集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，平安银行主承 陕西省交通建设集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 邳州市恒润城市投资12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券主承 大连融达投资45亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，德邦证券主承 吉林九台农村商业银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6003% 青岛银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5000% 北京农商行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3499% 江苏江南农商行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5000% 北京农商行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5000% 华商银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3797% 上海银行5亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4000% 厦门农村商业银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7002% 建设银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1603% 兴业银行 7亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2007% 兴业银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3002% 中信银行 20亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3002% 中信银行20亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3500% 民生银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3201% 民生银行25亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3500% 中山农村商业银行3亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5000% 浦发银行 5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4000% 浦发银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3002% 徽商银行5亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5604% ============================================================================ 二、新债上市： 进出口行60亿元六个月期贴现金融债140377，参考收益率3.6345% 西湖电子集团5亿元五年期固息债1480571，票面利率5.96% 山东山水水泥集团10亿元九个月期超短融011499073，票面利率5.3% 江西省高速公路投资集团15亿元九个月期超短融011470007，票面利率4.3% 中国商用飞机30亿元六个月期超短融011450004，票面利率4.4% 核电秦山联营5亿元一年期短融041454077，票面利率4.65% 中信证券 50亿元三个月期短融071403010，票面利率4.5% 凉山州国有投资发展5亿元五年期中票101456083，票面利率6.5% 申能集团15亿元三年期中票101454068，票面利率4.5% 成都交通投资集团10亿元五年期中票101459063，票面利率5.36% ============================================================================ 三、缴款： 国开行72亿元一年期固息债140230，发行价格100.2元 农发行60亿元三年期固息增发债140446，发行价格102.58元 普天信息产业股份30亿元六个月期超短期融资券 兖矿集团30亿元九个月期超短融 红豆集团6亿元六个月期超短融 中粮集团50亿元九个月期超短融 绵阳市投资控股(集团)15亿元一年期短融 重庆机电控股集团5亿元一年期短融 福建天宝矿业集团1亿元一年期短融 财通证券4.5亿元三个月期短融 广州市建筑集团2亿元一年期短融 鄂尔多斯国资投资控股集团10亿元三年期中票 三亚凤凰国际机场6亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 信达证券12亿元三个月期短融071431001到期兑付，票面利率4.65% 中信证券 50亿元三个月期短融1490169到期兑付，票面利率4.57% 中信银行 10亿元三个月期同业存单111408023到期兑付，发行价98.85元 浦发银行 10亿元三个月期同业存单111409025到期兑付，发行价98.84元 平安银行 5亿元三个月期同业存单111411033到期兑付，发行价98.84元 上海银行10亿元一个月期同业存单111416036 到期兑付，发行价99.67元 浙江富阳农村合作银行2亿元三个月期同业存单111490063到期兑付，发行价98.81元 兰州银行10亿元三个月期同业存单111490064到期兑付，发行价98.84元 德阳银行5亿元三个月期同业存单111490065到期兑付，发行利率4.75% 包商银行5亿元三个月期同业存单111490066到期兑付，发行价98.82元 浙江乐清农村商业银行2亿元一个月期同业存单111490159 到期兑付，发行价99.65元 12宁德SMECNⅡ001 051202007付息 12远洲债 1280438付息 12榆城投债 1280439付息 12宿迁水务债 1280440付息 12龙建MTN1 1282511付息 12西北院MTN1 1282512付息 12宿迁SMECN1 1283034付息 13旅业债 1380369付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国银监会副主席阎庆民近日在一座谈会上表示，将从多方面推进信贷资产证券化，包括鼓励资产证券化产 品在证券交易所发行、不断扩大发起机构与投资者范围、并推进基础资产类型多元化发展等。 --上海证券报周四报导引述知情人士称，中国金融期货交易所正在积极准备外汇期货上市，相关方案已上报证 监会，争取明年推出。 12/8公布11月进出口贸易数据 (10月顺差454.1亿美元) 12/10公布11月工业生产者出厂价格指数(PPI) (10月-2.2%) 居民消费价格指数(CPI) (10月1.6%) 12/12公布11月固定资产投资(不含农户) (1-10月15.9%) 社会消费品零售总额 (10月11.5%) 工业增加值 (10月7.7%) 房地产投资和销售情况月度报告 12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳； 审校 丁淑琴/李宏薇)