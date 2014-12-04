《中国债券市场每日交易备忘》--12月4日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部600亿元人民币三个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标 进出口银行至多50亿元三年期固息增发债10:00-11:00招标 进出口行至多50亿元七年期固息增发债10:00-11:00招标 南京银行 至多50亿元10年期(第五年末附有条件发行人赎回权)二级资本债招标 安徽省高速公路控股集团10亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 包头钢铁集团30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和兴业银行主承 南京港集团2亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和工行主承 中国石化 200亿元25天期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和中行主承 新兴发展集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，平安银行主承 润华集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承 北京顺鑫农业发展集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，平安银行主承 陕西省交通建设集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 邳州市恒润城市投资12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券主承 大连融达投资45亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，德邦证券主承 吉林九台农村商业银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6003% 青岛银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5000% 北京农商行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3499% 江苏江南农商行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5000% 北京农商行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5000% 华商银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3797% 上海银行5亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4000% 厦门农村商业银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7002% 建设银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1603% 兴业银行 7亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2007% 兴业银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3002% 中信银行 20亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3002% 中信银行20亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3500% 民生银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3201% 民生银行25亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3500% 中山农村商业银行3亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5000% 浦发银行 5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4000% 浦发银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3002% 徽商银行5亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5604% ============================================================================ 二、新债上市： 进出口行60亿元六个月期贴现金融债140377，参考收益率3.6345% 西湖电子集团5亿元五年期固息债1480571，票面利率5.96% 山东山水水泥集团10亿元九个月期超短融011499073，票面利率5.3% 江西省高速公路投资集团15亿元九个月期超短融011470007，票面利率4.3% 中国商用飞机30亿元六个月期超短融011450004，票面利率4.4% 核电秦山联营5亿元一年期短融041454077，票面利率4.65% 中信证券 50亿元三个月期短融071403010，票面利率4.5% 凉山州国有投资发展5亿元五年期中票101456083，票面利率6.5% 申能集团15亿元三年期中票101454068，票面利率4.5% 成都交通投资集团10亿元五年期中票101459063，票面利率5.36% ============================================================================ 三、缴款： 国开行72亿元一年期固息债140230，发行价格100.2元 农发行60亿元三年期固息增发债140446，发行价格102.58元 普天信息产业股份30亿元六个月期超短期融资券 兖矿集团30亿元九个月期超短融 红豆集团6亿元六个月期超短融 中粮集团50亿元九个月期超短融 绵阳市投资控股(集团)15亿元一年期短融 重庆机电控股集团5亿元一年期短融 福建天宝矿业集团1亿元一年期短融 财通证券4.5亿元三个月期短融 广州市建筑集团2亿元一年期短融 鄂尔多斯国资投资控股集团10亿元三年期中票 三亚凤凰国际机场6亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 信达证券12亿元三个月期短融071431001到期兑付，票面利率4.65% 中信证券 50亿元三个月期短融1490169到期兑付，票面利率4.57% 中信银行 10亿元三个月期同业存单111408023到期兑付，发行价98.85元 浦发银行 10亿元三个月期同业存单111409025到期兑付，发行价98.84元 平安银行 5亿元三个月期同业存单111411033到期兑付，发行价98.84元 上海银行10亿元一个月期同业存单111416036 到期兑付，发行价99.67元 浙江富阳农村合作银行2亿元三个月期同业存单111490063到期兑付，发行价98.81元 兰州银行10亿元三个月期同业存单111490064到期兑付，发行价98.84元 德阳银行5亿元三个月期同业存单111490065到期兑付，发行利率4.75% 包商银行5亿元三个月期同业存单111490066到期兑付，发行价98.82元 浙江乐清农村商业银行2亿元一个月期同业存单111490159 到期兑付，发行价99.65元 12宁德SMECNⅡ001 051202007付息 12远洲债 1280438付息 12榆城投债 1280439付息 12宿迁水务债 1280440付息 12龙建MTN1 1282511付息 12西北院MTN1 1282512付息 12宿迁SMECN1 1283034付息 13旅业债 1380369付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国银监会副主席阎庆民近日在一座谈会上表示，将从多方面推进信贷资产证券化，包括鼓励资产证券化产 品在证券交易所发行、不断扩大发起机构与投资者范围、并推进基础资产类型多元化发展等。 --上海证券报周四报导引述知情人士称，中国金融期货交易所正在积极准备外汇期货上市，相关方案已上报证 监会，争取明年推出。 12/8公布11月进出口贸易数据 (10月顺差454.1亿美元) 12/10公布11月工业生产者出厂价格指数(PPI) (10月-2.2%) 居民消费价格指数(CPI) (10月1.6%) 12/12公布11月固定资产投资(不含农户) (1-10月15.9%) 社会消费品零售总额 (10月11.5%) 工业增加值 (10月7.7%) 房地产投资和销售情况月度报告 12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳； 审校 丁淑琴/李宏薇)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。