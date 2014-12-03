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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 10:46 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交易再走低，随亚币趋疲

路透台北12月3日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易走贬，主要跟着亚洲货币贬弱。汇银人士表示，日圆走弱带动韩元大幅走疲，台币跳空走贬，但出口商卖单抑制贬幅。

汇银人士表示，虽然盘初台股 升幅颇为可观，但外资似有汇出，而实质需求方面，近期寿险一直有资金流出，出口商则因台币走贬卖单出笼。

〞倒也还好，盘初到现在量不算太大，老大(央行)最近都是有买有卖。〞一位小型商银交易人士说。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 与现汇同样陷入交投观望，一个月期美元/台币的换汇点在小幅折价至价平附近；一个月远汇报价 暂报在31.107/118左右，上日纽约盘收在31.100。

本地时间10:30时，台湾加权股价指数 升1.26%；韩元贬至1,113.8，上日收在1,106.8。

台币盘初主要交易区间在31.110-31.119，早盘盘中低位31.150再创逾四年新低，前低在2010年10月6日的31.26；上交易日主要区间在31.03-31.08。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.10-31.15

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