台湾汇市：台币早盘实质交易再走低，随亚币趋疲

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北12月3日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易走贬，主要跟着亚洲货币贬弱。汇银人士表示，日圆走弱带动韩元大幅走疲，台币跳空走贬，但出口商卖单抑制贬幅。
汇银人士表示，虽然盘初台股 升幅颇为可观，但外资似有汇出，而实质需求方面，近期寿险一直有资金流出，出口商则因台币走贬卖单出笼。
〞倒也还好，盘初到现在量不算太大，老大(央行)最近都是有买有卖。〞一位小型商银交易人士说。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 与现汇同样陷入交投观望，一个月期美元/台币的换汇点在小幅折价至价平附近；一个月远汇报价 暂报在31.107/118左右，上日纽约盘收在31.100。
本地时间10:30时，台湾加权股价指数 升1.26%；韩元贬至1,113.8，上日收在1,106.8。
台币盘初主要交易区间在31.110-31.119，早盘盘中低位31.150再创逾四年新低，前低在2010年10月6日的31.26；上交易日主要区间在31.03-31.08。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.10-31.15
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。